Bussen EBS rijden tot 2025 nog geen volledige dienstregeling

Vorig jaar december heeft EBS het openbaar vervoer in de regio Zaanstreek-Waterland overgenomen en dat zorgt nog altijd voor veel problemen bij de reizigers: van ritten die uitvallen tot aan bussen die onverwachts een andere route rijden.

EBS heeft laten weten de dienstregeling vanaf september in stappen uit te breiden. Medio 2025 hoopt de busvervoerder een volledige dienstregeling te gaan rijden.

Boete

De klachten stapelen zich zo op dat Vervoerregio Amsterdam dit voorjaar een boete van 2,2 miljoen heeft opgelegd. "Die boete is nog niet betaald. EBS heeft er bezwaar tegen ingediend", laat de woordvoerder van Vervoerregio Amsterdam vandaag weten aan NH.

"We moeten dus eerst het proces van bezwaar en daarna mogelijk ook beroep doorlopen totdat de boete, en de hoogte daarvan, onherroepelijk vaststaat. Dit proces kan één tot twee jaar duren."

Geld naar reiziger

En als die boete 'uiteindelijk' betaald wordt over een jaar of twee, moet dat geld ten goede komen aan de reizigers in Zaanstreek-Waterland. Vervoerregio Amsterdam zegt hierover: "Hoewel de boetes nog niet onherroepelijk zijn, zijn we al wel gestart met een onderzoek naar wensen en mogelijkheden voor de besteding van het boetegeld."

Vervoerregio Amsterdam heeft aan haar portefeuillehouders en de adviescommissie Zaanstreek-Waterland gevraagd om mee te denken en met suggesties te komen. De deadline voor het geven van input is 1 oktober 2024.