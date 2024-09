Bart (36) voorlopig niet dakloos, campingbewoner vindt tijdelijke slaapplek

"Ik ben heel blij dat het gelukt is tijdelijk wat te vinden, want ik zat echt met mijn handen in het haar", vertelt Bart (36). Tot 22 september kan hij terecht in het huis van een vriendin die dan weg is. Daarna is het huis van zijn zus een maand beschikbaar. "Dus tot 22 oktober heb ik een dak boven m'n hoofd en heb ik de ruimte om zaken op orde te krijgen."

Camping moet luxe chaletpark worden

En daarmee doelt hij op het al langer slepende conflict tussen de eigenaar van de camping, Ursemmerhof BV, en de bewoners. Twee jaar geleden kocht Bart een chalet voor 35.000 euro om daar het grootste deel van het jaar te kunnen wonen. Maar slechts vijf dagen later ontving hij een brief met de mededeling dat de grond waarop zijn chalet staat, was verkocht. "In feite verloor ik binnen vijf dagen 35.000 euro",

De eigenaren van willen het park herstructureren en ombouwen tot een luxe chaletpark. Maar de bewoners willen hun plek niet opgeven. Er kwamen rechtszaken, waarvan er bij twee nog een hoger beroep volgt.

Verblijf in daklozenopvang voorkomen

Maar wel kwam er toestemming om de nutsvoorzieningen af te sluiten en dat gebeurde gisteren. Daardoor dreigde voor Bart de daklozenopvang, maar dat heeft hij dus weten te voorkomen. "Ik ben heel blij dat er hulp is gekomen vanuit mijn netwerk. Ik hoop dat er in de tussentijd meer nieuws komt over de toekomst."

Voor de bewoners is de inzet van de rechtszaken om te kunnen blijven, en anders in ieder geval gecompenseerd te worden. "Ik snap niet dat de eigenaren niet met ons in gesprek zijn gegaan. Dit moet je toch in overleg met elkaar kunnen oplossen."

