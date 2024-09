Theaterdebuut in musical '40-'45 voor zevenjarige Dani uit Velserbroek

Wat heb je gedaan om je voor te bereiden om auditie te doen en wie heeft je geholpen?

Dani: “Mama en papa hebben me veel geholpen. We hebben samen de liedjes geoefend en teksten geleerd. We oefenden altijd een aantal scènes per dag tot ik het kende.”

Cindy: “Na zijn auditie kreeg hij jammer genoeg te horen dat hij de rol voor Daan niet kreeg omdat hij net te jong was. Ze zochten uiteindelijk iemand die wat ouder was. Tot onze verbazing kregen we twee dagen later een mailtje dat hij wél in de kindercast zit. Ze waren toch heel enthousiast over zijn acteerkunsten. Hij mag nu verschillende rolletjes spelen wat voor hem alleen maar leuk is.”

Hoe voelde het om te horen dat je uiteindelijk mee mocht doen?

Dani: “Ik vond het best gek toen ik het mailtje las, want ik zag het helemaal niet aan komen. Ze hadden me eerst afgewezen voor de rol van Daan. Ik kon het niet beseffen dat ik mee mocht doen, maar was zo enorm blij.”