Strijd om finaleplek: Regio Songfestivalkandidaat Renée Rose duikt de studio in

"Ik ben heel benieuwd wat er uit gaat komen", zegt de Haarlemse zangeres Renée Rose voordat ze de studio binnengaat. "Maar ik heb er heel veel zin in."

Renée is al vaker achtergrondzangeres geweest bij bekende acts zoals Miss Montreal, maar nu durft ze het aan om zelf op de voorgrond te treden en haar droom in vervulling te laten gaan. Haar inzending heet dan ook 'Meisje met een droom' en gaat over de ontdekking van haar eigen verhaal dat ze wil vertellen met haar muziek.

Maar voordat ze met de producers aan de slag gaat, gaan we eerst even terug naar de plek waar Renée vandaan komt. Bekijk het allemaal in deze eerste aflevering.