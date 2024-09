Reuzenrad na jaar afwezigheid terug op Egmondse boulevard, ondernemer dolblij

Het Europa Rad heeft al op aardig wat plekken in de wereld gedraaid, zelfs helemaal in Singapore. En sinds 2020 ook meermalen in Egmond aan Zee. Maar vorig jaar niet.

Iemand was niet blij met de komst van het reuzenrad en tekende bezwaar aan tegen de vergunning. Toen die niet werd toegekend, stapte de omwonende naar de rechter. "Dan kom je in een traject verzeild wat best wel langdradig is en ja, daardoor hebben we een periode moeten overslaan", legt Jan Vallentgoed uit aan mediapartner Streekstad Centraal.

Maar de vergunningsperikelen zijn voorbij en dit jaar is het Europa Rad weer terug op de Boulevard Zuid. De vergunning geldt meteen voor vijf zomers. Wethouder Ernest Briët had de eer om de opening te verzorgen.

