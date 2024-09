Goud voor paralympiër Plat op triatlon, brons voor Geert Schipper uit Spanbroek

Het is voor Plat de derde keer op rij dat hij goud wint op dit paralympische onderdeel. De 33-jarige - inmiddels inwoner van Vrouwenakker maar geboren in Amsterdam - was de snelste in Parijs, net als in Rio de Janeiro en Tokio. Plat was ruim een minuut sneller dan de Oostenrijker Florian Brungraber, die zilver won.

Plat, geboren met twee onvolgroeide benen, gaat voor vier medailles op deze Paralympische Spelen. Hij neemt ook deel aan de para-marathon en het para-wielrennen (tijdrit en wegrace).

De triatlon van de Paralympische Spelen stond voor zondag op het programma, maar de organisatoren vonden de kwaliteit van het water in de Seine te slecht na regenval. De triatlon voor mannen bij de Olympische Spelen werd ook al uitgesteld omdat het water van de rivier die door de Franse hoofdstad stroomt te vies was.