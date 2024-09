Tachtiger Wil voelt zich na een ritje op ronkende motor weer een 'jonge bloem'

De ouderen werden in een zijspan of achterop in een stoet door Heerhugowaard en Obdam gereden. "Kijk om je heen, je ziet alleen maar glimlachende mensen. Daar doen we het voor", reageert Paul Hulsegge van de stichting.

In de zomerperiode gaat de stichting - bestaande uit zo'n 40 vrijwillige motorrijders - om de week langs verschillende locaties om mensen met een beperking, handicap of ouderen mee te nemen voor een ritje op de motor.

Middagje uit isolement

"We willen op deze manier de doelgroep even een middagje uit hun isolement halen. Ik sta te zweten in mijn pak, maar als je de mensen ziet genieten, krijg je zoveel energie. Dat is met geen geld te koop, we doen het echt met liefde", vertelt Paul.