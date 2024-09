KLM houdt zich niet aan regels nachtvluchten, daarom dreigt nu een boete

Overdag gelden er andere routes voor vliegtuigmaatschappijen, dan in de nacht. De regels zijn er om geluidsoverlast voor omwonenden in de nacht te voorkomen. Afgelopen jaar overtrad KLM deze regels drie keer.

Hoge boetes

Dat gebeurde in juni 2023 en januari en maart van dit jaar. Een woordvoerder van de inspectie laat weten dat bij een derde overtreding een last onder dwangsom (LOD) wordt geopend. Dat wil zeggen: bij nog een overtreding ontvangt de luchtvaartmaatschappij een boete van 10.000 euro. Als KLM dit nog een keer doet, riskeert de luchtvaartmaatschappij een dwangsom die kan oplopen tot 100.000 euro, aldus de ILT.

De waarschuwingen deed de inspectie op basis van de radiocommunicatie. In alle drie de gevallen was er geen sprake van een calamiteit en daarmee was KLM dus in overtreding.

De luchtvaartmaatschappij was deze ochtend niet bereikbaar voor een reactie.