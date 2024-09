Justitie denkt een 'hoofdmaaltijd' aan bommen gestopt te hebben in Purmerend

Naast het telefoongesprek worden er ook belastende appjes aangehaald. In deze berichten wordt gedreigd met verder geweld als de schuld niet wordt afgelost. "Waarom dwingen jullie mij je kop er af te slaan", staat in een van die berichten. De advocaat van de verdachte, Fatih Sakrak, zegt dat het niet bewezen is dat Heine die gestuurd heeft.

'Hoofdmaaltijd'

In andere tekstberichten wordt aan de bommen gerefereerd als een voorproefje. Er werd gedreigd met een ‘hoofdmaaltijd’, waardoor de woning onbewoonbaar zou worden verklaard en de bewoners hun huis zouden verliezen. Opvallend is dat er ook bij een van de Cobra's, die in het huis werden gegooid, een handgeschreven bericht zat met een verwijzing naar de 'hoofdmaaltijd'.

Tijdens de zitting werd om schorsing van de voorlopige hechtenis gevraagd voor de verdachte, zodat Heine P. zijn rechtszaak in vrijheid af zou kunnen wachten. De verdachte laat weten dat hij gezondheidsproblemen heeft, waaronder ernstige gebitsproblemen die niet adequaat behandeld kunnen worden in de gevangenis. Hij hoopte op vrijlating om die medische hulp te kunnen krijgen, maar ook om voor zijn moeder en zijn katten te zorgen.

De officier van justitie verzet zich tegen vrijlating. "Er zijn zoveel momenten van ernstige bedreigingen. Dat is pas gestopt na de aanhouding", zegt ze tegen de rechter. Volgens de officier zijn de feiten veel te ernstig voor schorsing.

De rechter neemt de argumenten in overweging en zal binnenkort beslissen of Heine P. zijn rechtszaak in vrijheid mag afwachten.