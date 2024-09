Lichaam gevonden op Geldersekade

Het lichaam werd rond 06.00 uur gevonden door een voorbijganger die vervolgens 112 belde. De hulpdiensten probeerden nog te reanimeren, maar niet lang daarna werd duidelijk dat de man was overleden.

Op de hoek is een witte tent opgezet vanwaar op dit moment onderzoek wordt uitgevoerd. Daarmee moet er meer duidelijk worden over de identiteit en de doodsoorzaak van de persoon. Er is vooralsnog geen vermoeden van een misdrijf.