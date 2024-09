Stinkbom zorgt voor paniek in café Sjans op Texel

De uitbater was het liefst ook gewoon opengebleven en snapt niet dat zijn hele toko ontruimd moest worden. "We hadden even het toilet af moeten sluiten om de geur eruit te trekken. Dan was iedereen doorgegaan met zijn avond, want ik had helemaal geen zin in dit gedoe."

Gelukkig konden alle feestgangers snel weer terug de kroeg in. "Na een halfuur waren we weer open. Toen hadden we een ventilator in de wc gezet om de stank eruit te krijgen en gesprayd met allerlei lekkere geurtjes. Het heeft een halfuur van mijn exploitatie gekost, dat vond ik eigenlijk het allerergste."