Drukke ochtendspits in de stad op eerste dag na zomervakantie

De drukte wordt met name veroorzaakt door werkzaamheden op de Zeeburgerbruggen. Ook het einde van de zomervakantie zorgt ervoor dat er meer verkeer de weg op wil dan de afgelopen weken het geval was, laat een woordvoerder van de ANWB weten. "Daardoor is het nu echt veel drukker dan vorige weken."

Er waren vanochtend ook meerdere ongelukken die bijdroegen aan de verkeershinder. Zo was ter hoogte van Buitenveldert een ongeluk waar twee auto's en twee vrachtwagens bij betrokken raakten. De vrachtwagens konden gewoon verder rijden, maar de auto's moesten van de weg getakeld worden.

Leeuwarderweg

Ook tussen de A10 en de IJtunnel, op de Leeuwarderweg, staat het verkeer vanochtend vast. Automobilisten melden aan A10 dat ze daar ongeveer een half uur in de file staan. Iemand uit Zaandam laat weten 1 uur en 48 minuten onderweg te zijn.

Maandag is normaal gesproken niet de drukste verkeersdag van de week. Op dinsdag en donderdag is er normaal gesproken nog meer woon-werkverkeer.

Vrijdag waarschuwde Rijkswaterstaat op X al voor forse verkeershinder.