Boegeroep in propvol Vondelpark bij mogelijk laatste concert in openluchttheater

Het publiek dat vandaag bij het gratis concert van Acda en de Munnik aanwezig was, barstte in boegeroep uit toen Thomas Acda op het podium zei dat het daar "de laatste gratis keer" was. Het Vondelpark Openluchttheater krijgt wederom geen subsidie meer van de gemeente, waardoor dit de laatste zomer was dat er kosteloos naar muziek op het podium kon worden geluisterd. "Dit moet blijven", "ik snap het niet" en "dit maakt Amsterdam juist zo mooi": het gemeentebesluit kan in ieder geval niet op bijval van de bezoekers rekenen.