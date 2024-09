Vrouw gewond in arm bij steekincident na vechtpartij in Amsterdam

De steekpartij gebeurde rond 20.10 uur aan de Burgemeester Röellstraat, ter hoogte van het Mundus College. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd. De politie vertelt er niet bij hoe ernstig de situatie is, wel zegt een woordvoerder dat er een conflict was tussen de daders en het slachtoffer.

Van de verdachten zijn geen signalementen verspreid. Volgens meerdere omwonenden is er veel politie in het gebied en hangt er al een tijdje een politiehelikopter in de lucht.