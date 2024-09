Ondanks matig seizoen gelooft HCAW nog altijd in titelkansen: "De balans was ver te zoeken"

De verloren wedstrijd in Rotterdam maakte wederom duidelijk dat HCAW de echte topvorm van 2022 en 2023 niet heeft. Dit seizoen werd er negen keer tegen de topclub uit Zuid-Holland gespeeld: 8 van de 9 gingen verloren.

"Onze selectie is dit seizoen niet in balans. Daar hebben we veel problemen mee gehad", aldus coach Jaarsma, die bij zijn ploeg wel een stijgende lijn ziet: "Als we alleen maar een berg omhoog zien kunnen we net zo goed stoppen. En ik zie wel dat we beter in vorm komen."

Wildcard

HCAW heeft echter nog een ontsnappingsroute voor een plek in de play-offs. Daarvoor moet worden afgerekend met UVV uit Vleuten: "Er moet nog een knop om, maar ik denk wel dat we er klaar voor zijn. We gaan er alles aan doen", zegt slagman Bob van der Meer optimistisch.

HCAW wist in 1996, 1998 en 2022 beslag te leggen op de landstitel. In 2023 werd voor het eerst in de clubgeschiedenis de European Champions Cup gewonnen. De Bussummers komen over twee weken in actie tegen UVV voor een plek in de play-offs.