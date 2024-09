Noord-Hollandse handbaltrainers aan de tand gevoeld: "VOC geen topfavoriet"

De NH Cup was uiteindelijk een prooi voor SEW uit Nibbixwoud. De handbalsters versloegen VOC in de finale met 21-19. Daardoor grijpen de Amsterdammers voor het eerst in vier jaar naast de hoofdprijs. VZV uit 't Veld werd overtuigend derde door Volendam met 37-19 te verslaan.

Op zaterdag 14 september staat de eerste speelronde van het nieuwe seizoen in de eredivisie op het programma. Komend weekend speelt VOC eerst nog om de Super Cup. Om de eerste prijs van het seizoen te pakken moet de Amsterdamse club zien af te rekenen met rivaal Venlo.