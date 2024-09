Meisje (14) geschept door auto, slachtoffer naar ziekenhuis

Het ongeval gebeurde iets voor 15.00 uur bij de kruising van de Provincialeweg met de Spaarneweg.

De Provincialeweg is een weg waar 70 kilometer per uur mag worden gereden. Op de kruising staan stoplichten, zodat fietsers de weg over kunnen steken.

De bestuurder is gehoord door de politie, wat gebruikelijk is bij soortgelijke ongevallen. De auto is beschadigd en moest worden weggesleept.