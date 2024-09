Rick en Stef uit Midwoud rennen 100 kilometer om grenzen te verleggen

Als het zevende rondje is volbracht, volgt een waterijsje en een verkoelende straal water uit een tuinslang. Het is de ultieme beloning na wéér een ronde van 10 kilometer. Het is meer dan welkom, want Rick en Stef hebben het zwaar op deze warme zondag. De temperatuur maakt de uitdaging om maar liefst 100 kilometer te rennen, er alleen maar moeilijker op. Maar gesteund door vrienden en leden van de plaatselijke sportschool, trekt het duo toch weer verder. Op naar de 80 kilometer.

'Superstoer verhaal'

De monstertocht begon vanmorgen om 7.00 uur. Waarom 100 kilometer hardlopen? Het is de vraag die het 34-jarige duo zichzelf onderweg ook meerdere keren stelt. Grenzen verleggen, stelt Rick Meinen.

"Je leert jezelf beter kennen, waardoor je andere mensen beter kunt begrijpen. Door deze ervaring wordt het denk ik gemakkelijker om met tegenslagen om te gaan, die je in het leven tegenkomt." Rick gelooft dat je er een beter mens van wordt. "En het is natuurlijk een superstoer verhaal. Dit doet het vast goed op verjaardagen."

'Niet op tijd'

Eerder liepen de vrienden al eens 80 kilometer. Dat doen ze nadrukkelijk samen. "Je sleept elkaar er constant doorheen. Dan lukt het met mij even niet zo goed en dan weer met hem niet", vertelt Stef. "De warmte maakt je af en toe duizelig en je verliest veel vocht. We hebben onderweg ook een waterpunt. Het gaat vandaag puur om het uitlopen, we lopen niet op een tijd."

