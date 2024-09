Automobilist (87) rijdt door tuinhek en ramt woning in Middenbeemster

Het ongeluk gebeurde rond 12.45 uur in een woonwijk aan de Boschrijk. In eerste instantie reed de auto bij het wegrijden per ongeluk achteruit. Daarna reed de hoogbejaarde bestuurder "met hoge snelheid" door een tuinhek en ramde een woonhuis. De bewoner was op dat moment in de achtertuin, meldt een verslaggever ter plaatse.

In de auto zaten drie inzittenden. Zij hebben volgens de politie licht letsel opgelopen door de gordel die ze om hadden. Ook zijn ze behoorlijk geschrokken.

De auto is flink beschadigd en moest door een berger worden weggesleept. Ook de woning heeft schade opgelopen. Zo is de luifel eraf en moeten er herstelwerkzaamheden worden verricht.