Parkeren in Zandvoort al 5 dagen gratis: "Dit kost de gemeente tienduizenden euro's"

Berg, die naast eigenaar van viswinkel De Zeemeermin ook raadslid is voor de Ouderen Partij Zandvoort, legt uit wat er fout gaat bij de parkeermeters in zijn gemeente. Terwijl hij belt met NH neemt hij de proef op de som. "Het invoeren van de tijd en het kenteken gaat allemaal prima. Maar zodra je bij het betalingsscherm komt, blokkeert de hele boel. De automaat accepteert de pinbetalingen niet."

Volgens Berg is dat al sinds woensdag aan de hand. Zijn klanten in de viswinkel liepen ook tegen het 'probleem' aan. "Mensen kwamen naar me toe en zeiden: 'De automaat doet het niet'. Ik zag ook veel mensen heen en weer lopen tussen de meters om het bij een andere te proberen, maar ze doen het in heel Zandvoort niet."

Druk met parkeerders

Het was deze week vaak prachtig strandweer en ook vandaag puilt Zandvoort weer uit met parkerende badgasten, aldus het raadslid. De gemeente loopt volgens hem een heleboel geld mis vanwege de problemen met de parkeermeters. "Gemiddeld ontvangt Zandvoort per dag 10.000 euro parkeergeld. Maar dat is over een heel jaar genomen. Het zou me niet verbazen als dat op zo'n mooie dag als vandaag het viervoudige is."

Berg nam daarom zelf al contact op met Parkeerservice Amersfoort, het bedrijf wat de meters in Zandvoort beheert. Daar kreeg hij geen bevredigend antwoord. Tegen NH zegt het bedrijf dat ze inmiddels contact hebben gehad met de gemeente. "Wij krijgen veel telefoontjes vanuit Zandvoort en we hebben de opdracht gekregen om te vertellen dat parkeren daar nu gratis is", vertelt een medewerker. Het gaat volgens haar om een pinstoring. "Parkeren in Zandvoort is sowieso tot morgenochtend gratis."

Schriftelijke vragen

"Dat is fijn voor de parkeerders", reageert Berg droogjes. "Dat is een cadeautje op deze mooie dag." Het verbaast hem dat zoiets als pinstoring al vijf dagen duurt. "Dinsdag hebben we weer een raadsvergadering, dan gaat mijn partij hier zeker schriftelijke vragen over stellen."