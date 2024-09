Pak de laatste zonnestralen mee, want er is regen en onweer in aantocht

De zondag begint vandaag in delen van de provincie nog bewolkt, maar dat gaat snel wegtrekken, verzekert Visser. De rest van de dag is zonnig en warm: op Texel komt het kwik uit op 24 graden, in het zuiden van de provincie rond de 28 graden. Alleen op het Waddeneiland kan het nog flink waaien, in de rest van Noord-Holland staat er weinig wind.

De lucht uit het oosten zorgt ervoor dat het vandaag erg warm wordt, maar ook dat we weer een plaknacht tegemoet gaan, met temperaturen rond de 18 graden. Volgens Visser wordt de lucht morgen vochtig warm. 's Middags ontstaan er dan ook regen- en onweersbuien, die de provincie de hele dag blijven plagen. Het is met temperaturen rond de 26 graden wel warm.

De dagen daarna daalt de temperatuur tot rond de 21 graden. Ook dan is er nog kans op regen en onweer.