Ajax en AZ trappen Europese campagne af met een thuisduel

AZ trapt het Europese seizoen af met een thuiswedstrijd tegen Elfsborg. De eerste uitwedstrijd is in Bilbao tegen Athletic Club. Daarna volgt nog een uitwedstrijd tegen Premier League-club Tottenham Hotspur. Vervolgens komen Fenerbahçe en Galatasaray op bezoek in Alkmaar. In december speelt AZ uit tegen Ludogorets. In het nieuwe kalenderjaar sluit AZ af met een thuiswedstrijd tegen AS Roma en een uitwedstrijd tegen Ferencváros.