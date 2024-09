Van koffieprut tot bitterbal: Proefpark Haarlem strijkt neer in Kenaupark

Maar het draait hier vanmiddag vooral om de hapjes en drankjes. De keuze is groot en dat vormt nog best een uitdaging, want waar beginnen we? Ons oog valt als snel op de Haarlemse Parels: Michiel en Erik van De Oesterzwammerij prijzen hun broodjes kroket en porties bitterballen aan. "We kweken onze eigen oesterzwammen", zegt Michiel. "Dat is een heel circulair proces. We zamelen in de regio koffieprut in en daarop groeien de zwammen. Daar maken we de kroketten en bitterballen van. Helemaal vegan."

We kiezen voor een portie bitterballen, die na een paar minuten uit de frituur komen. We krijgen er een flinke dot eigen merk mosterd bij. Eerlijk is eerlijk: de ballen smaken prima.

