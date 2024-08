Vrolijke aanwinst Aurelio Oehlers met opgeheven hoofd naar de kermis: "Ben ook maar een mens"

Dit resultaat smaakt uiteraard naar meer en Oehlers hoopt vaker van grote waarde te zijn de aankomende tijd. Iets waar hij naar hunkert, want bij zijn vorige club FC Utrecht liep het niet altijd voorspoedig. "Door blessures en akkefietjes liep niet alles zoals gewenst en ik toen besefte ik nog niet helemaal wat het vak profvoetballer inhield." Oehlers tekende deze zomer een contract voor drie seizoenen bij FC Volendam.

Kermis

Volgend weekend staat de beruchte kermis op het programma in Volendam. Daar is Oehlers van plan om een kijkje te komen nemen. "Ik ben ook gewoon mensen hè." De goaltjesdief van deze dag woont ook in het vissersdorp.

Tekst loopt door onder de video.