Het kan niet op voor handballers Aalsmeer: ook winst Supercup is een feit

"Natuurlijk ben je er wel blij mee, maar gewoon niet met het vertoonde spel van vandaag", reageert Aalsmeer-trainer Wai Wong op het veroveren van de Supercup. In een moeizame wedstrijd duurde het lang voordat Aalsmeer zeker was van de overwinning tegen het op voorhand zwakkere BEVO. "Ik denk dat we veel te veel persoonlijke fouten maken, waardoor we BEVO heel lang in de wedstrijd houden. Dit hadden we eerder moeten beslissen."

