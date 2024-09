Na 50 jaar vandaag misschien het laatste concert ooit in het Vondelpark Openluchttheater

Vanmiddag treedt Acda en de Munnik op. Het theater verwacht grote drukte voor het gratis concert. Als het het laatste concert ooit is, is het in elk geval een knaller. Of de directeur van het theater er nog een beetje zin in heeft? "Ik probeer nog wel te genieten", zegt Frans de Vries. Tegelijkertijd is hij verontwaardigd over het besluit van de gemeente om de club weer geen subsidie te geven.

'Niet inclusief en divers genoeg'

"We zouden niet inclusief en divers genoeg zijn. Dat slaat werkelijk nergens op. We programmeren voor jong en oud, muziek, dans, theater, comedy. Alles, werkelijk." Op het moment dat we De Vries spreken wordt het Kwaku zomerfestival georganiseerd. Ook bezoekers snappen het besluit niet. "Dat is echt onzin", zegt er één. "Vandaag alleen al", zegt de dj die op het podium staat. "Vandaag zie je al een behoorlijke diversiteit."