Veel rook en ronkende motoren bij trekkertrek in Eemnes

De 8e editie van het racefestijn ging gisteravond van start met onder andere de achteruitrij-race en de caravans, vertelt organisator Geert van der Wardt. Aan het evenement doen vandaag 200 deelnemers mee.

Vanmiddag ook met grasmaaiers over de baan geracet. "Dat zijn racemonsters en die zorgen voor spektakel", zegt Van Der Wardt blij. Ook aan de kinderen is gedacht met een zweefmolen, een springkussen en schmink. "Het is heel grappig", zegt een meisje geschminkt als konijntje. "Er is wel veel rook, maar dat maakt niet uit."