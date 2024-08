Liveblog: Het geplaagde FC Volendam in eigen huis tegen TOP Oss (1-0)

19 minuten geleden

De site van FC Volendam zegt het volgende over dit speciale shirt.

Het flitsende blauw-gele tenue is een ode aan het kermisnummer ‘Lilly van Putte’, van De Dekkerband. In het shirt staat de songtekst van het iconische lied over de bruine krullenbol. In de nek staat eveneens een citaat uit het nummer.