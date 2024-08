Echtpaar Ronald en Astrid stoppen na 25 jaar met hun snoepwinkel in Hoorn

Al bij de eerste vraag schiet Ronald gelijk vol. "Ik vind het vandaag even niks, al die aandacht. Ik heb 25 jaar met plezier gewerkt, maar die afscheidsweek, dat vind ik wat." De winkel was de passie van het echtpaar. "Ik zeg altijd welkom in het paradijs. Als je hier binnenkomt, is het al een feestje", vertelt de winkelier tegen mediapartner van Hoorn zeggen.

Na 25 jaar tijd voor pensioen

Maar na jaren van hard werken is het tijd voor andere dingen. "Het is mooi geweest na 25 jaar. We werken al sinds ons 16e. Ik vind dat we een pensioen wel hebben verdiend", vertelt Astrid. "Ik kijk er naar uit om meer met mijn hobby, vogels, te doen. Ik heb een grote volière in de tuin", vult Ronald aan.



Al het snoep in de winkel werd persoonlijk geproefd door het echtpaar. "Ik eet elke dag snoep", vertelt Ronald lachend. De Horinezen hoeven de snoepwinkel niet missen, want de zaak wordt overgenomen. Tot eind dit jaar zijn de snoepjes te vinden op de huidige plek, daarna verhuist de winkel naar even verderop in de stad.