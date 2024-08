30 oktober nieuwe datum voor uitstelde Klassieker

Deze zondag om 14.30 uur zou de Klassieker plaatsvinden in Rotterdam. Vanwege een geplande politiestaking kon burgemeester Ahmed Aboutaleb de veiligheid niet garanderen voor spelers en publiek.



In een persbericht laat de KNVB het volgende weten: "Op zoek naar een nieuwe datum en kijkend naar de speeldagenkalender van het Nederlandse betaald voetbal is dit het eerste moment dat passend is ten opzichte van de overige wedstrijden van Feyenoord en Ajax en waarbij er sprake is van minimaal twee etmalen volledige rust tussen wedstrijden."



Voor Ajax betekent het dat er twee topwedstrijden in korte tijd moet afwerken. Op 2 november spelen de Amsterdammers namelijk een eredivisieduel tegen landskampioen PSV. Feyenoord speelt drie dagen voor de Klassieker tegen FC Utrecht (27 oktober) en treft drie dagen erna AZ (2 november).