Toch leeftijdsgrens voor fatbikes op komst? Meerderheid Tweede Kamer is voor

Een maatregel die te ver ging, zo omschreef Madlener het afgelopen week voor de camera van RTL Nieuws. "Je maakt het dan voor heel veel scholieren die met een elektrische fiets naar school moeten het onmogelijk. Het is een hele straffe maatregel." De fatbike geldt namelijk als een elektrische fiets en daarmee zou de leeftijdsgrens voor alle elektrische fietsen moeten gelden.

BBB-leider Caroline Van der Plas riep vanmorgen verkeersminister Madlener al op zo snel mogelijk een leeftijdsgrens van 16 jaar in te voeren en vanmiddag liet de PVV zelf ook weten voorstander te zijn voor de maatregel. "Nederland schreeuwt om maatregelen tegen opgevoerde fatbikes! Dit gaat niet langer zo. De PVV is voorstander van het invoeren van een leeftijdsgrens voor fatbikes!", aldus Kamerlid Hidde Heutink.

Welke leeftijd?

Met PVV als voorstander, die eerst alleen voor betere handhaving was, is er officieel een meerderheid in de Tweede Kamer die voor de leeftijdsgrens is. Er is nog geen overeenstemming over vanaf welke leeftijd die grens moet gelden. Zo pleit de ene partij voor een leeftijdsgrens tot 16 jaar, terwijl de ander liever een grens van 12 jaar ziet om de jongste kinderen van de fietsen te houden.

Ook gemeentes zien het liefst een grens van minimaal 16 jaar, maar vroegen bij de Tweede Kamer in ieder geval een leeftijdsgrens van 12 jaar. "Een minimumleeftijd is hard nodig omdat deze jonge doelgroep onvoldoende in staat is om risico's goed in te schatten en zichzelf en anderen hierdoor in gevaar kunnen brengen", reageerde verkeerswethouder Melanie van der Horst nadat Madlener aangaf nog niets te zien in een leeftijdsgrens.

Van der Horst reageert verheugd op de steun vanuit de Kamer. "Ik ben heel blij met deze brede steun vanuit de Kamer voor meer maatregelen, waaronder een minimumleeftijd, tegen de opgevoerde fatbikes. Die zorgen namelijk op heel veel plekken in het land voor levensgevaarlijke situaties. Dus hoe langer we wachten, hoe meer ongelukken er gebeuren en hoe meer gewonden er vallen. Daarom hoop ik wel dat dit leidt tot snelle actie vanuit het Rijk."