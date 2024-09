Afgebrande strandtent biedt trieste aanblik: "Vreselijk, je weet niet wat je ziet"

Wielrenners stoppen en halen hun telefoon tevoorschijn voor een foto en buren klitten bij elkaar. 'Triest' is het meest gebruikte woord. Bij de aanblik van de volledig verwoeste strandtent, slaan ze de hand voor hun mond. "Doodzonde", zegt een man die er vaak kwam.

Heftig gezicht

Loco-burgemeester Lars Carree was er snel bij nadat hij om 4.30 uur de melding van de brand had gekregen. Wat hij toen aantrof was een vlammenzee die niet meer te blussen was. "Het was een heftig gezicht", zegt hij, terwijl hij naar de gevolgen van de brand kijkt. Hippie Fish is niets meer dan een verkoolde massa. ''Vreselijk, ook nog zo midden in het seizoen. Maar gelukkig is er niemand gewond geraakt'', zegt Carree.

Schoonmaakster

De brand is ontdekt door een schoonmaakster. Naar de oorzaak is het gissen. Remke Hoedemaker acht de kans klein dat deze ooit wordt achterhaald. "Als je ziet wat er van de strandtent over is, wordt dat heel lastig."

Op de strandopgang staat een vrouw die net haar dochter is komen brengen, die werkt bij Hippie Fish. "Vreselijk, je weet niet wat je ziet. Wat erg voor de eigenaren en het personeel. Ik heb met ze te doen."

De eigenaren van de strandtent waren te geëmotioneerd om te reageren.