Brand op schepen in Hoornse haven, duikers zoeken niet meer naar overboord gesprongen personen

Een enorme rookwolk is te zien boven de Hoornse haven, waar de brandweer momenteel nog bezig is om het vuur te blussen. Een woordvoerder van de veiligheidsregio vertelde tegen NH dat er 'mogelijk een persoon overboord is geslagen'. "Dat is niet zeker, daarom is preventief een duikteam gealarmeerd om te zoeken."

De duikers van de brandweer worden, nu duidelijk is dat er geen mensen in het water liggen, niet meer ingezet. De havendienst van Hoorn helpt met schermen en ander materiaal om vervuild (blus)water op te kunnen vangen.

Boten die in de rook liggen, zijn door een boot van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) begeleid, zodat ze in veiligheid kunnen worden gebracht. "We proberen ze nu weg te laten varen, uit de rook", aldus de woordvoerder.

