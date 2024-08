Brand op schepen in haven van Hoorn, twee vaartuigen gezonken

Op een boot in de Grashaven in Hoorn is vanmorgen rond 11.00 uur brand uitgebroken. Omstanders zeggen rond 11.00 uur een explosie gehoord te hebben. Het vuur sloeg over naar twee naastgelegen boten en is inmiddels onder controle. Twee boten zijn gezonken, een duikteam was op zoek naar een persoon die mogelijk overboord is geslagen. Inmiddels is het volgens de veiligheidsregio 'aannemelijk dat er geen personen in het water kunnen zijn'.