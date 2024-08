Warmterecord voor augustus, tropische weer zet door

Vanmorgen viel er plaatselijk een bui, aldus NH-weerman Jan Visser. Op een paar wolkenvelden na blijft het de rest van de ochtend zonnig. In de loop van de middag schijnt de zon en blijft het op de meeste plaatsen droog.

Vanmiddag wordt het rond de 20 graden op de Wadden. De wind waait uit het noordoosten en is matig, aan de kust en op het IJsselmeer toenemend naar vrij krachtig en in het Waddengebied naar nu en dan krachtig met windkracht 6.

Subtropisch

Zondag wikkelt het grootste deel van Nederland zich in (sub)tropische lucht. Op de Wadden wordt het 22 graden, in de rest van het land gaan de temperaturen richting de 30 graden. Alweer worden zonnige luchten voorspeld, alleen 's ochtends zijn er enkele wolkenvelden. Later op de dag neemt de kans op een bui toe. De wind waait uit het oosten en is matig, in het Waddengebied vrij krachtig.

Met dit subtropische weekend krijgt augustus volgens Visser bijna de maximale score voor wat betreft het aantal warme dagen. Vandaag is het in De Bilt namelijk de dertigste dag met een temperatuur van tenminste 20 graden. Alleen op woensdag 21 augustus lukte het net niet: de maximumtemperatuur bedroeg toen 19,9 graden.

Op de ranglijst vanaf het begin van de 20ste eeuw had alleen 2022 31 warme dagen. In 1911, 1975, 1991 en in 2000 kwam augustus net als dit jaar op 30 warme dagen uit.