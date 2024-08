50 jaar na einde Radio Veronica trekt reünie-uitzending emotionele bezoekers

Radio Veronica zond uit van 18 april 1960 tot en met 31 augustus 1974. Velen koesteren nog warme herinneringen aan de zender. De zender was een zogenoemde 'piratenzender', een zender zonder licentie. De anti-piratenwet maakte een einde aan Veronica. Vanaf het intreden van die wet mocht er niet meer vanaf zee uitgezonden worden vanuit vlieg- of vaartuigen.

Met de afscheidsspeech van Rob Out werd Radio Veronica in 1974 uiteindelijk uit de ether gehaald. "Bij het afscheid nemen van Veronica, sterft ook een beetje de democratie in Nederland. Dat spijt mij… voor Nederland", zo zei Out op zender. Maar vijftig jaar later is de sfeer aan boord van De Norderney een flink stuk vrolijker.

Emotie en nostalgie

Veronica-fans vanuit heel het land trekken naar de NDSM-werf om nog even te babbelen en een foto te maken met hun helden van weleer. Tussen de praatjes door zijn Tineke en Ad continu bezig met het maken van foto's en het zetten van handtekeningen. Hier en daar wordt zelfs een traantje weggepinkt door een geëmotioneerde luisteraar.

"Zij gaan terug naar hun jeugd met hun transistorradiootje. Ik had niet verwacht dat het na vijftig jaar nog zo zou leven", vertelt diskjockey Ad Bouman.