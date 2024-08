Doelman Tristan Kuijsten rammelt aan de poort bij AZ: "Vandaag een belangrijke rol"

De 19-jarige doelman bleek in Velsen-Zuid dus onpasseerbaar en pakte zelfs een aantal ballen knap uit de kruising. Kuijsten: "Dat zag er inderdaad fraai uit. Ik had niet verwacht dat hij (Jayden Turfkruier, red.) hem in een keer op de pantoffel nam. Maar die was zeker lekker, ja."