De nieuwe 'motor op het middenveld' Nils Rossen baalt van opgelegde kans en gelijkspel Telstar

"Je voelt de hele wedstrijd dat je beter bent. Zelf had ik natuurlijk ook moeten scoren. Ik dacht dat ik veel meer tijd had. Ik wilde hem gewoon rustig binnen schieten", vertelt de aangeslagen Rossen na de wedstrijden.

"In de eerste helft hadden we echt op voorsprong moeten komen", gaat de 20-jarige middenvelder verder. "We hadden hem over de streep moeten trekken. Helaas kunnen we weer thuis niet winnen en lukt het opnieuw niet om hier een goal te maken."