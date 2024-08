Publiekslieveling Mexx Meerdink geniet van zingende fans: "Zelfde liedje als mijn vader"

Het feest in het uitvak was compleet nadat Meerdink de 0-3 binnenkopte. Als invaller voor Troy Parrott deed hij waar de Ierse spits niet in slaagde: scoren. Parrott raakte de paal in de eerste helft en schoot vier keer zonder succes. "Ik hoop dat hij snel gaat scoren", zegt Meerdink, die het moet doen met korte invalbeurten. "Ik heb altijd geroepen dat ik de spits wil worden van AZ 1."

Ruben van Bommel had voor de pauze al voor een comfortabele 0-2 voorsprong gezorgd. De eerste kwam uit een snelle aanval en de tweede controleerde hij perfect na een lange pass van Jordy Clasie en schoof hij langs doelman Jeroen Houwen. Een kwartier voor tijd kwam Meerdink binnen de lijnen en al vanaf het eerste moment werd hij toegezongen door de meegereisde uitfans. "Kippenvel."

Foto met dochter

Een liedje dat zijn vader Martijn ook al had bij AZ. "Ze hebben gewoon de naam veranderd", zegt Mexx Meerdink. Zijn vader voetbalde van 2002 tot en met 2007 bij de Alkmaarders. Eén jaar speelde hij samen met Maarten Martens, de huidige hoofdtrainer van AZ. "Ik heb nog een foto van mijn dochter. Martijn had hem op zijn schoot. Dat is vijftien jaar geleden. Mooi dat zijn zoon nu belangrijk is geweest."

