Obstacle run in Muiderberg: "We willen kinderen meer laten bewegen"

De sportievelingen verzamelden zich op de Muiderbergse hockeyclub, sommigen uitgedost in een heel kostuum. Naast de prijs voor de snelste, werd ook een prijs voor de mooist verkleedde deelnemer uitgereikt. Na de warming up vertrokken de groepjes één voor één de bossen in.

Meer sporten

De organisatoren zijn twee Gooise jongens die recent samen een sportbedrijf hebben opgezet. Ze vinden het van groot belang dat de jonge generatie weer meer gaat sporten: "De jeugd gaat tegenwoordig toch snel voor TikTok, Instagram en gamen. We hopen dat de kinderen zien dat buitenspelen en buitenzijn eigenlijk veel leuker is", vertelt Lucas Furgler (22).

Toen hij en zijn compagnon Lars van Eek (19) de vraag kregen of zij vrijwillig een sportevenement in Muiderberg wilden opzetten, waren ze dan ook meteen om. Hierin werden ze begeleidt door STAD Gooi. Zij helpen jongeren met het organiseren van verschillende projecten.

Afgelegen dorp

Dat het evenement in Muiderberg plaatsvond - een dorp waar gewoonlijk niet veel voor de jeugd te beleven is - onderstreepte de visie van de jongens: "Het is een heel afgelegen dorp. Er is één sportclub en eigenlijk geen sportveld. De kinderen hebben hier dus maar weinig mogelijkheden. Door juist hier iets te organiseren hebben ze toch de optie om er een keer op uit te gaan", vertelt Lars.