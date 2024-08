Carlos Forbs op huurbasis naar Wolverhampton Wanderers

Carlos Forbs gaat in Engeland op zoek naar nieuw voetbalgeluk. De rappe aanvaller kwam vorig jaar in de zomer over van Manchester City voor 19 miljoen euro. De Portugees kwam in Amsterdam in totaal tot 38 officiële optredens, waarin hij drie keer scoorde en vijf keer de aangever tot een doelpunt was.

Geen Olympique Lyon

Naar verluidt was ook het Franse Olympique Lyon in de diensten van de aanvaller geïnteresseerd. Wolverhampton heeft echter de onderhandelingen gewonnen en neemt Forbs dus over. Bij de huurovereenkomst is ook een optie tot koop bedongen voor 13,5 miljoen euro.