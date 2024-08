Grote brand bij veehouderij Middenbeemster

Rond 20.00 uur werd er melding gedaan van de brand. De brandweer heeft het signaal 'zeer grote brand' afgegeven. Kort na het uitbreken van de brand zijn vier tankautospuiten en één hoogwerker uitgerukt. De veiligheidsregio roept mensen op om uit de rook te blijven en niet op de brand af te komen.

In de stal ligt veel hooi en stro opgeslagen, dat maakt het voor de brandweer lastig om de brand te blussen. Later op de avond komt er een bedrijf om het hooi en stro uit de schuur te halen.

Het is nog onduidelijk of er dieren in de schuur hebben gestaan, maar op dit moment is er geen vee in de stal aanwezig.

De brandweer houdt rekening met de aanwezigheid van asbest verdacht materiaal, schrijft de veiligheidsregio op X. Het materiaal ligt op het eigen perceel en er is geen gevaar voor verspreiding.