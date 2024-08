Bewoners De Westeinder schreeuwen het uit voor hun camping: "Wij blijven!"

De bewoners richtten een stichting op en begonnen een rechtszaak tegen de nieuwe eigenaar Kleen Estate. Die sloopte deze zomer wel al de receptie, het toilet- en douchegebouw en de speeltuin. Bewoners voelen zich geïntimideerd.

Judith van de Geijn bijvoorbeeld: "Ze zijn met zijn allen naar ons chalet gekomen om de poort door te zagen, omdat zij ons de dag daarvoor met onmiddelijke ingang hebben opgezegd. Ze vinden dat wij mensen opruien hier op de camping." Ze kan er twee maanden niet wonen, maar wint een kortgeding. Kleen moet haar water en elektriciteit van de rechter weer aansluiten.

Inversteerders overtuigen

Ze hoopt dat campingbewoners de landelijke politiek wakkerschudden door hun krachten te bundelen. "Maar ook dat we van elkaar kunnen leren en een investeerders kunnen overtuigen om nog een keer na te denken of dit echt is waar ze hun geld in willen investeren. Een belangrijke geldschieter voor de vernieuwde Westeinder heeft zich na een gesprek met de bewoners teruggetrokken.