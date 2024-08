Reddingsboot Seeker was bij verdrinking Buiten-IJ: "Jongen had geen eerlijke kans"

Wijga zegt ook: "Als er een mayday binnenkomt, weten we bijna zeker dat de Kustwacht die niet heeft gehoord." De Kustwacht is verantwoordelijk voor zoek- en reddingsacties op het IJsselmeergebied. Wie zich geroepen voelt om te helpen, meldt zich gereed bij de Kustwacht. Dan wordt al snel duidelijk dat ze de mayday in het centrum in Den Helder niet hebben ontvangen.

Marifoon

Er mist een steunzender in het gebied. In een deel van het IJsselmeergebied valt daarom het marifoonverkeer regelmatig weg. Op die manier ontstaat er ook ruis op kanaal 16. Boten moeten berichten herhalen of van elkaar doorgeven. "Schandalig", vindt Henk. "Die jongen heeft geen eerlijke kans gehad. Het is niet optimaal verlopen."

Daarnaast ligt het Buiten-IJ buiten de 30-minuten-norm van de Koninklijke Reddingsmaatschappij (KNRM), terwijl zij een officiële partner zijn van de Kustwacht. Het dichtstbijzijnde station is in Marken. Er zijn wel andere maritieme hulpverleners, zoals de Reddingsbrigade, de reddingsboot de Seeker, Meander of Loki. Zij zijn alleen geen officiële partner en zij oefenen ook niet samen met de Kustwacht op reddingsacties. Dat moet anders, vindt Wijga.