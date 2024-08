Grote opkomst bij campingprotest in Vogelenzang: "Dit geeft hoop''

Onlangs werden Camping Sandevoerde in Zandvoort en Camping Vogelenzang overgenomen door projectontwikkelaars. Voor de recreanten die hier vaak al tientallen jaren met hun caravan staan, lijkt dan geen plaats meer te zijn.

Niet alle campingeigenaren kiezen voor het grote geld van projectontwikkelaars. Ook de familie Bijvoet, eigenaren van camping De Liede in Haarlemmerliede, heeft genoeg kansen gehad om de boel te verkopen. Maar ze bieden moedig weerstand. Zij hopen dat hun dochter Danitsja en schoonzoon Luke het stokje gaan overnemen. Jan: "Het is heel belangrijk dat dit wordt voortgezet. Maar ze moeten het wel echt willen. Het is niet zomaar iets. Het is hard werken. En altijd voor de klant klaarstaan."