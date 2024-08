Michael rolt mee met de Halve van Haarlem, maar niet over de bruggetjes

Het leven van de 57-jarige rasechte Haarlemmer gaat niet altijd over rozen. Als kind overleefde hij ternauwernood een aanrijding op een zebrapad. Met het hersenletsel dat hij opliep, leerde hij leven. Hij heeft een gezin en nu is hij een trotse opa. Tot vorig jaar was hij begeleider van jongeren met autisme en een fanatieke sporter en danser, die ook aan wedstrijden meedeed. Tot het noodlot toesloeg.

FNS

"Op 1 mei wilde ik uit bed stappen, maar mijn rechterbeen wilde niet en ik viel." Michael kan bijna niet meer lopen en, nog erger, drie maanden lang ook niet meer praten. De diagnose: Functionele Neurologische Stoornis. Een ziekte waar vroeger de mensen 'voor gek werden verklaard', zo weet Michael na grondig onderzoek door hemzelf.

Nu is het een erkende ziekte, maar is er nog maar weinig over bekend. Behalve dat stress een flinke trigger is. "En dus kan het iedereen overkomen", valt zijn vrouw Marjolein bij. Naar schatting hebben nu zo'n 100.000 mensen in Nederland deze ziekte.

Para run

Ondanks de onmacht en boosheid over zijn plotselinge beperkingen, weet Michael al snel de draad op te pakken. Nu de Paralympics in Parijs worden gehouden, is zijn missie nog duidelijker voor hem geworden: zorgen dat je als actieveling in de rolstoel ook gewoon mee kan doen aan sportevenementen. "Er moet niet alleen aandacht zijn voor de hogere klasse in de sporten."

Zelf deed hij al mee aan een 'para run' in het Brabantse Eersel, waar hij Sabrina Schoonmaker leerde kennen: een 'roller' die zich ook niet laat kisten. Ze stimuleert Michael om ook in zijn eigen woonomgeving mee te doen met reguliere loop-evenementen. Vorig najaar rolden ze samen mee met de Heemstede Loop.

Dit jaar rollen ze de Halve van Haarlem, met start en finish op de Grote Markt in Haarlem. Ze moeten wel even een stukje worden omgeleid, omdat het parcours niet overal rolstoeltoegankelijk is. Michael moest daarvoor nog wel even praten als Brugman, zoals te zien is in onderstaande reportage.

Tekst gaat door na de video.