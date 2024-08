Lutjebroeker Marc weet niet van ophouden en zet droomtocht op de fiets voort in Indonesië

De 31-jarige Marc vertrekt op 20 mei 2023 met zijn fiets voor een droomtocht naar Nepal. De reis verloopt voorspoedig, en binnen een maand laat hij vanuit Kroatië weten dat hij enorm aan het genieten is. Later spreken we Marc als hij vlak bij de Iraanse hoofdstad Teheran verblijft, in afwachting van visums voor de landen op zijn route.

Na de kerst en jaarwisseling op de fiets te hebben doorgebracht, komt hij halverwege januari aan in Nepal. Wie dacht dat zijn reis hiermee klaar is, heeft het mis. Na Nepal reist hij onder meer door naar Bangladesh, Thailand en Cambodja. "Ik durf te zeggen dat de teller op ruim 23.000 kilometer staat."

Van Lutjebroek naar Indonesië

Inmiddels verblijft Lutjebroeker Marc in Indonesië, en hoopt dit weekend op het eiland Bali te zijn. "Ik ben nu in Malang, en heb nog een visum voor een maand", legt hij uit. "De komende dagen wil ik een vulkaan bezoeken, naar Lombok en misschien het eiland Timor bezoeken."

