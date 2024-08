Militair weekend bij Fort aan den Ham: veteraan vertelt over zijn uitzending in Irak

Verlies

Dat betekent niet dat verdriet hem gespaard is gebleven. In augustus 2004 werd zijn collega om het leven gebracht door een aanslag. De auto waarin hij zat werd aangevallen. "Het deed me veel toen we zijn kist terug naar het kamp moesten dragen." Veel tijd om het te verwerken was er niet: "Je bent aan het werk, dus je hebt geen tijd om stil te staan. Anders ga je er zelf aan onderdoor."

Wesley was er niet enkel om het kamp te beveiligen. Hij was er ook voor de veiligheid van de omliggende dorpen. Tijdens hun rondes maakten de soldaten kennis met de bewoners. "Er was altijd een hoofd van het dorp, daar spraken wij toen mee. We kregen op een gegeven moment hun vertrouwen", vertelt Wesley. Dat contact was van cruciaal belang. "Zo konden we ook beter inschatten of de situatie in die omgeving veilig was."

Blijven herinneren

Oorlog is nog altijd aan de orde van de dag. Toch worden de Koude Oorlog en de Tweede Wereldoorlog volgens de veteraan steeds vaker vergeten. Het is volgens hem dan ook belangrijk om tijdens 4 mei stil te staan bij het verleden. "Het is belangrijk om jezelf te blijven herinneren dat vrijheid niet altijd vanzelfsprekend is. Oorlog is iets van alle tijden, over heel de wereld." Daarom zet hij zich in voor het Militair weekend voor Veteranen voor Vrede.