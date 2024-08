Olympische medaillewinnaars Maartje en Lisanne krijgen gouden sportspeld tijdens unieke huldiging

Topsport gaat niet altijd over rozen en daarbij is de steun van naasten onmisbaar. Tijdens de uitreiking van de gouden sportspeld hebben beide dames mooie woorden voor hun familieleden en vrienden.

Speciale Olympische Spelen

"Er zit ook heel veel van jullie in deze medaille en ik hou van jullie", zegt Maartje Keuning. Voor de 31-jarige Lisanne de Witte was het haar derde deelname aan de Olympische Spelen. "Maar deze was echt het meest speciaal, omdat iedereen van jullie er was in Parijs", vertelt ze in de volle Prinsenzaal.

Of Maartje en Lisanne over vier jaar weer deelnemen aan de Olympische Spelen weten ze nog niet. Ze gaan in ieder geval door met hun sport en bekijken het per jaar. Bekijk hieronder de volledige interviews met Maartje Keuning en Lisanne de Witte.