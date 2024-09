Wereldrecord burpees voor Tessa (42): 'Maar ik kon eigenlijk nóg beter'

Tessa haalde haar record eigenlijk al op 18 mei van dit jaar, in de sportschool van Beverwijk. Maar Guinness neemt de tijd om zorgvuldig uit te pluizen of recordpogingen geldig zijn en records écht gebroken. Afgelopen week kwam het goede nieuws: Tessa deed vier burpees meer in drie minuten dan de vorige recordhouder bij de vrouwen.

En zelfs het mannenrecord van 77 burpees acht Tessa niet onverslaanbaar. "Ik had getraind op blote voeten en een yogamat. De poging deed ik op schoenen en de zachte ondergrond van de dojo. Ik kan 25 burpees per minuut halen... dus misschien kan het lukken op een goede dag?"

Maar voorlopig houdt ze het even bij haar geslaagde recordpoging. "Het officiële certificaat van m'n huidige record moet ik nog in de post krijgen... pas dan heb ik het record écht. Daarna... wie weet."